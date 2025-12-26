Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:39, 26 декабря 2025Бывший СССР

Постпред Украины при ООН сбежал с мероприятия из-за веселящихся российских дипломатов

Постпред Украины в ООН Мельник пожаловался на веселящихся российских дипломатов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник рассказал, что был «в шоке» от теплого приема российских дипломатов словенской делегацией на мероприятии, посвященном окончанию пребывания Словении в Совете Безопасности. Он высказался об этом в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, на мероприятии появились постпред России при организации Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский, которые «веселились» и «чувствовали себя как дома».

«Я был реально в шоке и сразу же попрощался», — заявил Мельник.

Ранее дипломат заявил, что если страна в ООН не голосует за Украину на резолюциях и воздерживается, то это голос против Киева и его интересов. Мельник также пожаловался, что влияние России в международной организации выросло, а у Украины оно снизилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Украине нанесен новый массированный удар

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    Российские войска уничтожили подземные бункеры ВСУ в Гуляйполе

    ЕС и США предрекли военный раскол

    Опрос украинцев о русском языке привел к неожиданным результатам

    В Финляндии объяснили резкую речь Зеленского на Рождество

    Украинский футбольный фанат случайно выдал расположение действующей ТЭЦ

    Индиец раскрыл правду об отношении к людям низших каст

    Мужчина годами накачивал жену препаратами и насиловал ее на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok