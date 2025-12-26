Постпред Украины при ООН сбежал с мероприятия из-за веселящихся российских дипломатов

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник рассказал, что был «в шоке» от теплого приема российских дипломатов словенской делегацией на мероприятии, посвященном окончанию пребывания Словении в Совете Безопасности. Он высказался об этом в интервью агентству «Укринформ».
По его словам, на мероприятии появились постпред России при организации Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский, которые «веселились» и «чувствовали себя как дома».
«Я был реально в шоке и сразу же попрощался», — заявил Мельник.
Ранее дипломат заявил, что если страна в ООН не голосует за Украину на резолюциях и воздерживается, то это голос против Киева и его интересов. Мельник также пожаловался, что влияние России в международной организации выросло, а у Украины оно снизилось.