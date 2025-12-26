Постпред Украины при ООН сбежал с мероприятия из-за веселящихся российских дипломатов

Постпред Украины в ООН Мельник пожаловался на веселящихся российских дипломатов

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник рассказал, что был «в шоке» от теплого приема российских дипломатов словенской делегацией на мероприятии, посвященном окончанию пребывания Словении в Совете Безопасности. Он высказался об этом в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, на мероприятии появились постпред России при организации Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский, которые «веселились» и «чувствовали себя как дома».

«Я был реально в шоке и сразу же попрощался», — заявил Мельник.

Ранее дипломат заявил, что если страна в ООН не голосует за Украину на резолюциях и воздерживается, то это голос против Киева и его интересов. Мельник также пожаловался, что влияние России в международной организации выросло, а у Украины оно снизилось.