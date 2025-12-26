Право Залужного отдыхать на Карибах объяснили

Золкин: Залужный имеет право отдыхать в Доминикане, так как списан со службы

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет право отдыхать у берега Карибского моря, так как его списали со службы в армии. Об этом заявил украинский блогер Владимир Золкин в Telegram.

«Человек уволился из армии по состоянию здоровья. Так разве у него нет права отдохнуть?» — написал Золкин.

Блогер иронично добавил, что отдых в Доминикане «под приятным солнцем» и «с морским воздухом» помогает экс-главкому восстанавливать внутренний баланс. Он отметил, что в такой обстановке к Залужному «могут прийти идеи» о реформировании украинской армии.

Ранее появились кадры с бывшим главнокомандующим ВСУ, на которых он с супругой и неизвестным мужчиной стоит на фоне пляжа и пальм. Фото опубликовала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Залужный был уволен с военной службы президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно 9 мая 2024 года.