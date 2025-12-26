Путин на закрытой встрече объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира на Украине. Он заявил, что США проявили слабость

Колесников: Путин не ставит под сомнение принадлежность Краматорска и Славянска

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал о переговорах с Вашингтоном и Киевом по мирному плану по Украине. Во время мероприятия политик напомнил о позиции РФ по Донбассу, подчеркнув, что Москва не откажется от региона. Он также сообщил, что РФ не ставит под сомнение принадлежность Краматорска и Славянска.

То есть речь идет о том, что «Донбасс наш». Было сказано, что «вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается»

По словам спецкора «Коммерсанта» Андрея Колесникова, глава государства заявил, что ради мира на Украине российская сторона до сих пор готова пойти на уступки, согласованные во время саммита Россия — США в городе Анкоридж на Аляске. Политик также не исключил частичный обмен территориями с Украиной.

Кроме того, Путин рассказал представителям бизнеса, что некоторые позиции по плану США во время встречи на Аляске были согласованы практически на ходу. При этом от некоторых своих же предложений американская сторона отошла в результате переговоров с европейцами. Утверждается, что такое поведение российский лидер счел слабостью.

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США заинтересовались Запорожской АЭС

Президент России также рассказал об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса совместного управления Запорожской атомной электростанцией (АЭС).

Американцы выразили заинтересованность в майнинге на объекте энергетики и предложили обсудить поставки электроэнергии на Украину.

Также Путин отметил, что украинские специалисты продолжают работать на ЗАЭС, но «теперь у них российские паспорта».

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Путин заявил о готовности к компромиссам

19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Путин заявил о готовности Москвы идти на компромиссы.

В середине августа президент России и его американский коллега Дональд Трамп встретились в Анкоридже для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Тогда, указал Путин, российская сторона согласовала и практически согласилась с предложениями главы США.

К нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны Владимир Путин президент России

Российский лидер указал, что в вопросе украинского урегулирования мяч на стороне западных оппонентов и президента Украины Владимира Зеленского.

В конце ноября Трамп заявлял, что Россия пошла на уступки в мирном плане по Украине. По его словам, Москва высказала готовность прекратить боевые действия, а также отказаться от новых территориальных претензий к Киеву.