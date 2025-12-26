Реклама

01:44, 26 декабря 2025Культура

Путин появился в популярном мультфильме

Персонаж Путина появился в спецвыпуске мультфильма «Простоквашино»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: мультфильм «Простоквашино» / Союзмультфильм

Персонаж президента России Владимира Путина появился в спецвыпуске мультфильма «Простоквашино». Новая серия доступна для просмотра на платформе Okko.

Новая серия мультфильма называется «Настоящий Новый год». В ней Матроскин и Шарик отправляются в новогоднюю ночь на Красную площадь и встречают там российского лидера.

Роль президента озвучил актер из Comedy Club Дмитрий Грачев, которого называют «двойником» Путина.

В июне глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила о готовящемся появлении Путина в качестве персонажа культового мультсериала студии. По ее словам, анимационная версия главы государства поможет продвинуть Россию и ее культуру в мире. «Мы его нарисуем. Это, конечно, станет самой популярной мягкой силой, которая может быть где угодно. Матроскин с президентом наверняка создадут прекрасный дуэт», — рассказала она.

