Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 26 декабря 2025Силовые структуры

Пьяный глава гордумы пострелял в российском городе

Суд взял под стражу экс-спикера думы Красноуфимска Гамалиева за хулиганство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Красноуфимский районный суд Свердловской области взял под стражу бывшего председателя городской думы Рустама Гамалиева, отправленного в отставку два дня назад из-за утраты доверия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-депутат обвиняется в хулиганстве с применением оружия. Он арестован до 23 февраля 2026 года.

По данным следствия, 5 декабря во дворе жилого дома пьяный Гамалиев стрелял в воздух. После заседания думы 24 декабря, на котором его лишили полномочий председателя законодательного собрания, против него возбудили дело о хулиганстве за инцидент со стрельбой, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных структурах.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что Гамалиев был отправлен под стражу, так как он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, оказать давление на свидетелей или скрыться.

По требованию надзорного ведомства 24 декабря дума досрочно прекратила полномочия Гамалиева на посту председателя думы Красноуфимска в связи с утратой доверия — он не принял мер по урегулированию конфликта интересов, пишет «Коммерсантъ». Гамалиев занял должность спикера в апреле.

Прокурорская проверка выяснила, что Гамалиев пролоббировал заключение контрактов с аффилированными фирмами, тем самым получив бюджетные деньги за их выполнение.

В сентябре был задержан бывший мэр Красноуфимска Михаил Конев, уволившийся накануне с должности. Ему вменили превышение должностных полномочий с ущербом в два миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Долина начала вывозить вещи из квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok