Пьяный глава гордумы пострелял в российском городе

Суд взял под стражу экс-спикера думы Красноуфимска Гамалиева за хулиганство

Красноуфимский районный суд Свердловской области взял под стражу бывшего председателя городской думы Рустама Гамалиева, отправленного в отставку два дня назад из-за утраты доверия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-депутат обвиняется в хулиганстве с применением оружия. Он арестован до 23 февраля 2026 года.

По данным следствия, 5 декабря во дворе жилого дома пьяный Гамалиев стрелял в воздух. После заседания думы 24 декабря, на котором его лишили полномочий председателя законодательного собрания, против него возбудили дело о хулиганстве за инцидент со стрельбой, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных структурах.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что Гамалиев был отправлен под стражу, так как он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, оказать давление на свидетелей или скрыться.

По требованию надзорного ведомства 24 декабря дума досрочно прекратила полномочия Гамалиева на посту председателя думы Красноуфимска в связи с утратой доверия — он не принял мер по урегулированию конфликта интересов, пишет «Коммерсантъ». Гамалиев занял должность спикера в апреле.

Прокурорская проверка выяснила, что Гамалиев пролоббировал заключение контрактов с аффилированными фирмами, тем самым получив бюджетные деньги за их выполнение.

В сентябре был задержан бывший мэр Красноуфимска Михаил Конев, уволившийся накануне с должности. Ему вменили превышение должностных полномочий с ущербом в два миллиона рублей.