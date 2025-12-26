Роспотребнадзор инициировал приостановление реализации партии напитка Aloe Vera

Роспотребнадзор инициировал приостановку продажи напитка Aloe Vera

Роспотребнадзор инициировал приостановку продажи напитка Aloe Vera. Об этом говорится в комментарии ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

26 декабря стало известно об ожоге, который получил ребенок после употребления напитка.

Роспотребнадзор направил производителю требование приостановить реализацию 138 тысяч единиц напитка. Кроме того, ведомство приняло меры, обязывающие продавцов исключить продажу Aloe Vera.

Тем временем выяснилось, что партия опасного напитка распространялась по России почти год. Сейчас продукцию экстренно изымают из магазинов торговой сети «Магнит».