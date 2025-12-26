Реклама

Россиянам назвали самые дорогие направления для путешествий в 2025 году

Самыми дорогими направлениями для поездок россиян стали Куба, Сейшелы и Мальдивы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kamira / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали самые дорогие направления для поездок в 2025 году — ими стали Сейшелы, Мальдивы и Куба. Таковы данные исследования аналитиков консьерж-сервиса по подбору туров и созданию индивидуальных путешествий Onlinetours Premium, результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, средний чек на Сейшельских островах для россиян составил 896 тысяч рублей, а на Мальдивах — 718,5 тысячи рублей. В тройку самых дорогих направлений в 2025 году вошла и Куба. Для поездки в страну туристам из России в среднем приходилось тратить 520 тысяч рублей.

Кроме того, эксперты выделили топ самых высоких чеков за 2025 год. Самой высокобюджетной поездкой стало путешествие в Индонезию за 21 миллион рублей. Средняя стоимость по данному направлению обычно меньше в 53 раза. Среди других дорогих чеков — Мальдивы за 7,8 миллиона рублей, тур в Турцию за 3,7 миллиона рублей и отдых на Сейшелах стоимостью 3,36 миллиона рублей.

Ранее россиян призвали отказаться от отдыха в экзотических странах на Новый год. Уточняется, что такое путешествие может стать стрессом для организма из-за резкой смены климата и часовых поясов.

