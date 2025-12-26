Реклама

Путешествия
03:32, 26 декабря 2025
Путешествия

Россиянка описала Рождество в США словами «художественное безумие на участках»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Celal Gunes / Anadolu via Getty Images

Путешествующая по США российская тревел-блогерша Марина Ершова описала Рождество в стране словами «художественное безумие на участках». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Проезжая мимо домов рядовых американцев, Ершова отметила, что традиционные украшения для них не просто нарядная елка, а целые композиции, в том числе с анимационными спектаклями: дома украшают переливающиеся в такт музыке гирлянды и двигающиеся фигуры, в том числе атрибуты праздника — Санта Клаус и олени. «И это все стоит на улице. Просто так. Без заборов. Без охраны. Без табличек "злая собака". Бери — не хочу», — удивилась россиянка.

Автор публикации отметила, что подобная культура не прижилась бы в России, потому что соотечественники даже пластикового снеговика украдут за то, что стоит просто так. «Дело даже не в том, что "американцы лучше" или "люди другие". Нет. Просто здесь не принято лезть в чужое», — подчеркнула туристка.

Ранее Ершова рассказала, как живут американцы в автодомах. По мнению наблюдательницы, некоторое жилье на колесах оснащено лучше, чем квартиры.

    Обсудить
