Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:43, 26 декабря 2025Спорт

Российская шахматистка нашла способ обойти запрет на символику страны на ЧМ

Российская шахматистка Валентина Гунина будет играть на ЧМ в свитере с матрешкой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская шахматистка Валентина Гунина нашла способ обойти запрет на символику страны на чемпионате мира (ЧМ) по рапиду и блицу. Об этом сообщает ТАСС.

Гунина будет играть на ЧМ в свитере с матрешкой. По ее словам, идея принадлежит ей, а предмет одежды ей подарил друг. «Российского флага нет, но хоть матрешка будет. В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сказали, что все соответствует дресс-коду», — рассказала шахматистка.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Дохе с 26 по 30 декабря. Российские шахматисты выступят на турнире в нейтральном статусе.

14 декабря сообщалось, что Генеральная ассамблея ФИДЕ отложила решение о допуске российских шахматистов до турниров с национальным флагом и гимном. 61 делегат проголосовал за допуск россиян с флагом и гимном, 51 — против.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин на закрытой встрече объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира на Украине. Он заявил, что США проявили слабость

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России призвали жестче наказывать нотариусов за возврат жилья по «схеме Долиной»

    В США раскрыли детали переговоров с Дмитриевым и Умеровым в Майами

    Главному дипломату Европы припомнили связи мужа с Россией

    Стало известно о решающей встрече Трампа в Белом доме

    Выживший в массовом ДТП с фурами и автобусом участник СВО раскрыл подробности аварии

    Промерзшая квартира с мумиями матери и сына в российском городе попала на видео

    Российская шахматистка нашла способ обойти запрет на символику страны на ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok