Российская шахматистка нашла способ обойти запрет на символику страны на ЧМ

Российская шахматистка Валентина Гунина будет играть на ЧМ в свитере с матрешкой

Российская шахматистка Валентина Гунина нашла способ обойти запрет на символику страны на чемпионате мира (ЧМ) по рапиду и блицу. Об этом сообщает ТАСС.

Гунина будет играть на ЧМ в свитере с матрешкой. По ее словам, идея принадлежит ей, а предмет одежды ей подарил друг. «Российского флага нет, но хоть матрешка будет. В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сказали, что все соответствует дресс-коду», — рассказала шахматистка.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Дохе с 26 по 30 декабря. Российские шахматисты выступят на турнире в нейтральном статусе.

14 декабря сообщалось, что Генеральная ассамблея ФИДЕ отложила решение о допуске российских шахматистов до турниров с национальным флагом и гимном. 61 делегат проголосовал за допуск россиян с флагом и гимном, 51 — против.