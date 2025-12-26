Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 26 декабря 2025Мир

Российские военные разбили две базы боевиков в африканской стране

Российские военные разбили две базы боевиков в ЦАР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Российские военные специалисты совместно с армией Центрально-Африканской Республики (ЦАР) разбили две базы боевиков. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны ЦАР.

Столкновения произошли в районе границы с Чадом и Суданом. Боевики прибыли на территорию ЦАР для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов 28 декабря. В ходе патрулирования их базы были обнаружены, и завязались бои. Часть террористов была уничтожена, остальные отступили через границу.

Сейчас операция продолжается, в район выдвинулись дополнительные силы Вооруженных сил ЦАР, соседние страны были оповещены об активности боевиков.

Ранее инструктор частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Пахарь рассказал «Ленте.ру», что боевики группировки UPC (Unité pour la Paix en Centrafrique, «Союз за мир в ЦАР»), с которыми боролось правительство ЦАР при поддержке военнослужащих из России, действуют «жестоко и по беспределу». В частности, в одной из деревень они привязали к дереву 12 мужчин и перерезали им горло за отказ вступить в UPC. При этом террористы стремились избегать прямых столкновений с отрядами «Вагнера» и правительственными силами. «Их любимые мероприятия — выставить контрольно-пропускной пост на дороге и собирать дань», — вспоминал Пахарь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта одна из целей массированного удара по Украине

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    Герой России описал встречу с Путиным

    Предсказано количество снега в Москве в новогодние праздники

    Москвичей предупредили о непогоде

    Российские военные разбили две базы боевиков в африканской стране

    Подоляка прокомментировал потерю командного пункта ВСУ в Гуляйполе

    В Москве скончался бывший замминистра обороны

    Москву завалило снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok