Российские военные разбили две базы боевиков в африканской стране

Российские военные разбили две базы боевиков в ЦАР

Российские военные специалисты совместно с армией Центрально-Африканской Республики (ЦАР) разбили две базы боевиков. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны ЦАР.

Столкновения произошли в районе границы с Чадом и Суданом. Боевики прибыли на территорию ЦАР для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов 28 декабря. В ходе патрулирования их базы были обнаружены, и завязались бои. Часть террористов была уничтожена, остальные отступили через границу.

Сейчас операция продолжается, в район выдвинулись дополнительные силы Вооруженных сил ЦАР, соседние страны были оповещены об активности боевиков.

Ранее инструктор частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Пахарь рассказал «Ленте.ру», что боевики группировки UPC (Unité pour la Paix en Centrafrique, «Союз за мир в ЦАР»), с которыми боролось правительство ЦАР при поддержке военнослужащих из России, действуют «жестоко и по беспределу». В частности, в одной из деревень они привязали к дереву 12 мужчин и перерезали им горло за отказ вступить в UPC. При этом террористы стремились избегать прямых столкновений с отрядами «Вагнера» и правительственными силами. «Их любимые мероприятия — выставить контрольно-пропускной пост на дороге и собирать дань», — вспоминал Пахарь.