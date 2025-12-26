Губернатор рассказал о попытках ВСУ перебросить ДРГ в российский регион

Сальдо сообщил о попытках ВСУ перебросить ДРГ на левый берег Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки перебрасывать ДРГ на левый берег в Херсонской области. В большинстве случаев они заканчиваются неудачей, сообщил корреспондентам РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, обстановка продолжается оставаться напряженной, но тем не менее полностью контролируемой российскими войсками. Губернатор подчеркнул, что линия обороны надежно укреплена.

В подавляющем большинстве случаев лодки с украинскими бойцами уничтожаются еще на воде, уточнил Сальдо.

Как предположил ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, иностранные наемники начнут покидать ВСУ, если начнется массовый перевод в штурмовые части. Он усомнился в том, что подобное решение украинского командования сможет обеспечить повышение боеспособности войск. Между тем, иностранные наемники имеют право разорвать контракт в любой момент.