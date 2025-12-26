Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:23, 26 декабря 2025Моя страна

Российский тракторист семь лет рисовал на снегу сердца для студентов

Тракторист из Уфы Амир семь лет рисовал на снегу сердца для студентов
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Телеканал UTV»

Российский тракторист Амир (фамилия неизвестна) семь лет рисовал на снегу сердца для студентов. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV со ссылкой на Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ).

Житель Уфы рассказал, что однажды изобразил узоры на снегу при помощи самоходной машины, чтобы поднять настроение учащимся из общежития.

Однако традиция укоренилась, и тракторист стал повторять это ежегодно, чтобы радовать работников вуза и студентов. «Хотел для души [нарисовать сердце], чтоб людям прекрасно было», — рассказал Амир.

В сентябре в Саратовской области тракторист спас из ямы лося. Так, россиянин выкопал специальную траншею, по которой животное смогло самостоятельно выбраться на поверхность. После успешной операции лось благополучно ушел в лес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok