Российский тракторист семь лет рисовал на снегу сердца для студентов

Российский тракторист Амир (фамилия неизвестна) семь лет рисовал на снегу сердца для студентов. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV со ссылкой на Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ).

Житель Уфы рассказал, что однажды изобразил узоры на снегу при помощи самоходной машины, чтобы поднять настроение учащимся из общежития.

Однако традиция укоренилась, и тракторист стал повторять это ежегодно, чтобы радовать работников вуза и студентов. «Хотел для души [нарисовать сердце], чтоб людям прекрасно было», — рассказал Амир.

