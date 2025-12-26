Российский тракторист семь лет рисовал на снегу сердца для студентов

Российский тракторист Амир (фамилия неизвестна) семь лет рисовал на снегу сердца для студентов. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV со ссылкой на Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ).
Житель Уфы рассказал, что однажды изобразил узоры на снегу при помощи самоходной машины, чтобы поднять настроение учащимся из общежития.
Однако традиция укоренилась, и тракторист стал повторять это ежегодно, чтобы радовать работников вуза и студентов. «Хотел для души [нарисовать сердце], чтоб людям прекрасно было», — рассказал Амир.
