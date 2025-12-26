Реклама

Экономика
15:18, 26 декабря 2025Экономика

Рост цен на продукты питания в России оценили

Мантуров: Рост цен на важные продукты в крупных сетях составил около 2,5 %
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2025 году средние темпы роста цен на социально значимые продукты питания в крупных российских сетях составил порядка 2,4-2,5 процента. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

Достигнутая динамика, отметил заместитель главы правительства, оказалась ниже продовольственной инфляции в стране. Рост цен в крупных сетях оказался «существенно ниже», резюмировал Мантуров. Разницу он объяснил демпингом со стороны ведущих игроков рынка в рамках борьбы с инфляцией.

К 23 декабря, согласно данным Министерства экономического развития (Минэка), годовая инфляция в России замедлилась до 5,98 процента. Недельный прирост ведомство оценило в 0,2 процента. В продовольственном сегменте инфляция оказалась выше и составила 0,27 процента в том числе за счет более стремительного роста цен на плодоовощную продукцию (плюс 2,28 процента). Остальные продукты питания за это время подорожали в среднем на 0,09 процента.

По итогам года инфляция составит порядка 6 процентов, отмечал вице-премьер Александр Новак. Это почти в полтора раза выше целевого значения, установленного руководством Центробанка. Это обстоятельство вкупе с повышенными инфляционными ожиданиями населения не позволило совету директоров регулятора перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. По итогам декабрьского заседания ключевую ставку понизили на 50 базисных пунктов, до 16 процентов годовых.

