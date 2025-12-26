Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 26 декабря 2025Силовые структуры

Шиковавший в Мексике бывший российский депутат ответил за хищения

Курский экс-депутат Васильев получил 5,5 года колонии за хищения на укреплениях
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд в Курске огласил приговор в отношении бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева, который похитил бюджетные средства при строительстве фортификаций в приграничье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Экс-депутата приговорили к 5,5 года колонии. С него также взыскали 152 миллиона рублей. Васильев заявил о намерении обжаловать решение суда.

Бывший депутат Курской облдумы признавался, что хотел заработать на возведении укреплений в приграничье. Когда он понял, что его вовлекли в хищения, было уже поздно. Всего Васильев похитил около 86 миллионов рублей. После задержания он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Россиянам экс-депутат запомнился благодаря своему новогоднему видео из Мексики. В ролике он шикует, смешивая коктейль и закусывая его креветками, и желает своим друзьям много денег.

