В Петербурге задержаны 70 сектантов, молящихся за Зеленского и победу ВСУ. Среди них оказались преподаватели вузов и школ

В Петербурге задержали 70 радикалов секты, молившихся за здоровье Зеленского

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полиция задержала около 70 членов радикальной секты «Школа единого принципа», молящейся за здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Видео работы силовиков выложил Telegram-канал Shot.

В ролике сотрудники правоохранительных органов заходят в просторный зал, наполненный людьми. Силовики обращаются к женщинам, выступающим в этот момент на сцене.

По факту произошедшего проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об армии России». Фигурантам дела может грозить по ней до 10 лет лишения свободы.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

На собраниях граждан убеждали в правильности действий ВСУ

Одним из лидеров украинской псевдорелигиозной секты является Ольга Даутова — профессор и доктор педагогических наук учреждения «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования».

На собраниях она и другие организаторы встреч обсуждают события специальной военной операции (СВО), а также убеждают граждан в правильности действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, организацию создали для якобы «пробуждения сознания» и обучения целительству, однако на самом деле главной целью секты является «психоментальная война против россиян».

Лидеры группы открыто заявляют о том, что «русские военные — орки, ватники», а «военнослужащие Украины — это светлые силы» источник РИА Новости в силовых структурах

Источник издания добавил, что участникам секты запрещено говорить о ней православным священникам, но при этом можно и нужно доносить позицию по Украине, обсуждаемую на собраниях, до своих друзей и близких.

В Самаре вынесли приговор главе секты, убеждавшей всех в нападении рептилоидов

Ранее в Самарской области суд вынес заочный приговор основательнице секты «Лада-Русь» (признана экстремистской и запрещенной в России) Светлане Пеуновой (признана иноагентом), убеждавшей россиян в скором нападении рептилоидов.

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Россиянку признали виновной по части 1 и 2 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»), части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), части 3 и 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. В качестве наказания Пеунова отправится в колонию общего режима, если ее задержат.

Глава секты с 2006 года проводила у себя дома встречи и специальные обряды якобы для защиты человечества от нападения рептилоидов с планеты Нибиру. При этом себя Пеунова называла экстрасенсом и посланницей Солнца. Участники секты приносили ей свои сбережения, а также переписывали на женщину квартиры и машины.