США призвали остановить остановленную Трампом войну

Рубио призвал Камбоджу и Таиланд остановить войну

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Камбоджу и Таиланд остановить войну на фоне начала переговоров двух стран. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Томми Пиготта, передает Bloomberg.

«Госсекретарь Рубио еще раз подтвердил, что Соединенные Штаты готовы содействовать переговорам для обеспечения мира и стабильности между Камбоджей и Таиландом», — утверждается в заявлении.

По данным агентства, в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом глава Госдепа подтвердил стремление президента США Дональда Трампа к миру между двумя государствами.

В ноябре Таиланд приостановил действие подписанного при участии Трампа мира с Камбоджей после того, как в результате взрыва мины на границе пострадали несколько тайских солдат.

В начале декабря вдоль всей границы Таиланда с Камбоджей начались боестолкновения.