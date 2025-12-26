Стали известны детали получения на СВО четырех орденов начальником штурмовиков Палачом

«Ъ»: В суд передано дело комбрига ВДВ Палача об афере с самострелами на ₽32 млн.

В Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд передано на рассмотрение уголовное дело начальника группы специальных операций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ДШБ) подполковника Константина Фролова (Палач), поставившего на поток самострелы ради получения компенсационных выплат за ранения на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, вместе с командиром бригады Артемом Городиловым он создал преступную группу для хищения из бюджета путем мошенничества компенсационных выплат. В нее вошли не менее 35 старших и младших офицеров, а также военнослужащие отдельной медицинской бригады, занимавшиеся обслуживанием 83-й ДШБ. В отношении каждого из них возбуждено отдельное уголовное дело. Они ранили себя так, чтобы не задеть жизненно важные органы, благодаря чему незаконно получили из бюджета более 200 миллионов рублей, отпуска и льготы. Медики вшивали военным осколки и выдавали фальшивые справки о ранениях, считают следователи.

Впрочем, Палачу предстоит ответить в суде за шесть махинаций на сумму 32 миллиона рублей, получение шести взяток на 800 тысяч рублей, незаконное хранение в тайниках на территории ЛНР трех трофейных пистолетов, автомата, магазинов с патронами, пулемета иностранного производства, нескольких мин и гранат. Следствие считает, что четыре ордена Мужества он получил незаконно в результате самострелов, поэтому его могут лишить наград по итогам приговора. Медали «За отвагу» и «Участнику гуманитарного конвоя» ему сохранят.

Городилов и Фролов признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, дав показания на соучастников. Они рассчитывают на более мягкое наказание.

Фролов, находившийся в московском СИЗО «Медведь», не успел доехать до петербургских «Крестов», в связи с чем судебные слушания были перенесены на 23 января 2026 года. Его будут судить в особом порядке без исследования доказательств. До СВО он преподавал в Военно-космической академии имени Можайского и несколько раз ездил в зону боевых действий с гуманитарными грузами.

Ранее Фролов выразил возмущение тем, что военный суд держит его под арестом. Городилов был арестован летом 2024 года. Слушания проходили в закрытом режиме.