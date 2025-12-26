Мягков: Зеленский заслуживает приговор за приказы против мирных граждан

Владимир Зеленский заслуживает приговор на новом международном трибунале, аналогичном Нюрнбергскому, за приказы, погубившие мирных граждан. Об этом заявил РИА Новости директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Этот человек, на наш взгляд, отдавал преступные приказы, которые сегодня ведут непосредственно к гибели мирных граждан, военнопленных, к разрушению инфраструктуры, к разрушению зданий, к огромному горю среди населения Донбасса, Новороссии и других регионов России. Поэтому, безусловно, этот человек достоин судебного преследования и судебного приговора», — сказал Мягков, отвечая на вопрос, грозит ли Зеленскому преследование.

Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил о начале подготовки в России аналога Нюрнбергского трибунала, под который попадут украинские националисты.