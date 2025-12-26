Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 26 декабря 2025Россия

В России оценили возможность трибунала над Зеленским

Мягков: Зеленский заслуживает приговор за приказы против мирных граждан
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Klaudia Radecka / NurPhoto via Getty Images

Владимир Зеленский заслуживает приговор на новом международном трибунале, аналогичном Нюрнбергскому, за приказы, погубившие мирных граждан. Об этом заявил РИА Новости директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Этот человек, на наш взгляд, отдавал преступные приказы, которые сегодня ведут непосредственно к гибели мирных граждан, военнопленных, к разрушению инфраструктуры, к разрушению зданий, к огромному горю среди населения Донбасса, Новороссии и других регионов России. Поэтому, безусловно, этот человек достоин судебного преследования и судебного приговора», — сказал Мягков, отвечая на вопрос, грозит ли Зеленскому преследование.

Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил о начале подготовки в России аналога Нюрнбергского трибунала, под который попадут украинские националисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта позиция Путина по Донбассу

    В России закончилась гонка зарплат. Кто останется в выигрыше?

    Путин предрек революцию нового типа

    Жена Серебрякова прокомментировала сообщения о его госпитализации

    Мумии матери и ребенка нашли в российском городе

    В России суд вынес приговор основательнице «Медузы»

    В работе Telegram произошел сбой

    Югу России пообещали критические проблемы с электроэнергией

    Мощное оружие против рака нашли в кишечнике лягушки

    Шиковавший в Мексике бывший российский депутат ответил за хищения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok