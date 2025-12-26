Владимир Зеленский заслуживает приговор на новом международном трибунале, аналогичном Нюрнбергскому, за приказы, погубившие мирных граждан. Об этом заявил РИА Новости директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
«Этот человек, на наш взгляд, отдавал преступные приказы, которые сегодня ведут непосредственно к гибели мирных граждан, военнопленных, к разрушению инфраструктуры, к разрушению зданий, к огромному горю среди населения Донбасса, Новороссии и других регионов России. Поэтому, безусловно, этот человек достоин судебного преследования и судебного приговора», — сказал Мягков, отвечая на вопрос, грозит ли Зеленскому преследование.
Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил о начале подготовки в России аналога Нюрнбергского трибунала, под который попадут украинские националисты.