Бывший СССР
04:03, 26 декабря 2025Бывший СССР

В Финляндии объяснили резкую речь Зеленского на Рождество

Политолог Ванханен: Зеленский выступил с резкой речью из-за неизбежности уступок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Горечь, связанная с тяжелыми компромиссами, ожидающими Украину, возможно, отразилась в резкой рождественской речи президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал эксперт по внешней политике и политике безопасности Генри Ванханен в интервью финской газете Iltalehti.

Во время беседы политолог указал, что Киеву необходимо подготовиться к серьезным компромиссам в рамках прекращения огня или мирного соглашения. «В этом отношении понятная горечь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц», — сказал Ванханен.

Ранее Владимир Зеленский выступил с рождественской речью, в которой заявил о желании всех украинцев смерти одного человека. Он не уточнил, о ком именно идет речь.

