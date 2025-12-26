Политолог Ванханен: Зеленский выступил с резкой речью из-за неизбежности уступок

Горечь, связанная с тяжелыми компромиссами, ожидающими Украину, возможно, отразилась в резкой рождественской речи президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал эксперт по внешней политике и политике безопасности Генри Ванханен в интервью финской газете Iltalehti.

Во время беседы политолог указал, что Киеву необходимо подготовиться к серьезным компромиссам в рамках прекращения огня или мирного соглашения. «В этом отношении понятная горечь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц», — сказал Ванханен.

Ранее Владимир Зеленский выступил с рождественской речью, в которой заявил о желании всех украинцев смерти одного человека. Он не уточнил, о ком именно идет речь.