В Кремле высказались об итогах поездки Дмитриева в Майами

Песков: Россия и США провели контакт по итогам поездки Дмитриева

В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по итогам поездки в Майами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Условлено продолжать диалог», — сказал он.

Российский лидер Владимир Путин, по его словам, поручил провести разговор с представителями администрации президента США Дональда Трампа. В контакте участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине наблюдается постепенный прогресс. Дипломат отметила, что переговоры сопровождаются попытками Запада сорвать мирные усилия Москвы и Вашингтона.