14:11, 26 декабря 2025

В МИД оценили эмоциональное состояние Зеленского

Рябков назвал рождественское выступление Зеленского неадекватным
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Неадекватность рождественского выступления президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует, в каком эмоциональном состоянии могут приниматься решения в Киеве. Такое заявление сделал заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков.

«Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень много о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии могут приниматься соответствующие решения в Киеве», — отметил он.

В рождественской речи Зеленский пожелал одному человеку смерти, а также назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по территории республики.

В Кремле прокомментировали выступление Зеленского. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер в своем обращении вел себя некультурно и озлобленно.

