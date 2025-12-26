Реклама

19:29, 26 декабря 2025

В МИД России предупредили о риске ядерного конфликта

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Россия посылает США сигналы о необходимости по-настоящему договориться о контроле стратегических вооружений, поскольку риск ядерного конфликта до сих пор не устранен. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на «России 1».

При этом Рябков подчеркнул, что Россия и США приблизились к урегулированию конфликта на Украине.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после того, как его срок закончится, а именно 5 февраля 2026 года. При этом российский лидер указал, если Соединенные Штаты не захотят продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), то «и не надо».

