Замглавы МИД Рябков заявил, что риск ядерного конфликта до конца не устранен

Риск атомного конфликта до конца не устранен. Об этом заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Россия призывает США проявлять максимальную ответственность в отношениях с Москвой.

«Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему», — отметил Рябков.

В октябре журнал The National Interest писал, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 способны напоминать о силе России в ходе регулярных полетов.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год может стать последним мирным годом в Европе.