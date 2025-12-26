В МИД высказались о сохранившемся риске ядерного конфликта

Риск атомного конфликта до конца не устранен. Об этом заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, Россия призывает США проявлять максимальную ответственность в отношениях с Москвой.
«Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему», — отметил Рябков.
В октябре журнал The National Interest писал, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 способны напоминать о силе России в ходе регулярных полетов.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год может стать последним мирным годом в Европе.