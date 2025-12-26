Реклама

21:20, 26 декабря 2025Мир

В МИД высказались о сохранившемся риске ядерного конфликта

Замглавы МИД Рябков заявил, что риск ядерного конфликта до конца не устранен
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Риск атомного конфликта до конца не устранен. Об этом заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Россия призывает США проявлять максимальную ответственность в отношениях с Москвой.

«Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему», — отметил Рябков.

В октябре журнал The National Interest писал, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 способны напоминать о силе России в ходе регулярных полетов.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год может стать последним мирным годом в Европе.

