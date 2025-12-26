Реклама

Россия
17:30, 26 декабря 2025

В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

Минобороны: Над Крымом и Черным морем за четыре часа сбили 24 беспилотника ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

За четыре часа над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о массированной атаке раскрыли в Минобороны России.

Больше всего дронов — 14 — сбили над полуостровом. Еще 10 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

О пострадавших и разрушениях на земле подробностей не приводится.

Ранее советник главы региона по информационной политике Олег Крючков сообщил об информационных атаках на жителей региона, когда с помощью искусственного интеллекта генерируются фальшивые указы и распоряжения.

