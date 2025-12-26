Власти обратились к жителям после поражения объекта инфраструктуры в Крыму

Советник главы Крыма Крючков заявил об информационных атаках на жителей региона

Перед Новым годом начались информационные атаки на жителей Крыма. Об этом заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в Telegram.

«Враг с помощью ИИ генерирует и переозвучивает видео чиновников, рассылает фальшивые указы и распоряжения. Сеет в соцсетях ложь и фальшивки», — написал он, подчеркнув, что вся достоверная информация публикуется на официальных страницах органов власти.

Ранее Крючков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) поразили объект инфраструктуры в поселке городского типа Кировское. В результате начался пожар. По данным властей, жертв и пострадавших из числа мирных жителей нет. Другие подробности не приводились.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении над Крымским полуостровом 16 украинских беспилотников. Еще один дрон сбили над акваторией Черного моря.

