15:07, 26 декабря 2025Россия

ВСУ ударили по Крыму и поразили инфраструктурный объект

Советник Аксенова Крючков: ВСУ атаковали Крым, поражен объект инфраструктуры
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Крыму

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

ВСУ ударили по Крыму. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram.

Удар пришелся по поселку городского типа Кировское, уточнил он. Из сообщения Крючкова следует, что на объекте начался пожар, его тушат.

Жертв и пострадавших из числа гражданских лиц нет, подчеркнул советник руководителя Крыма Сергея Аксенова.

26 декабря Минобороны рассказало о попытках ВСУ ударить по России ракетами Storm Shadow. Силам противовоздушной обороны удалось перехватить семь таких ракет.

