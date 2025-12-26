ВСУ ударили по Крыму и поразили инфраструктурный объект

Советник Аксенова Крючков: ВСУ атаковали Крым, поражен объект инфраструктуры

ВСУ ударили по Крыму. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram.

Удар пришелся по поселку городского типа Кировское, уточнил он. Из сообщения Крючкова следует, что на объекте начался пожар, его тушат.

Жертв и пострадавших из числа гражданских лиц нет, подчеркнул советник руководителя Крыма Сергея Аксенова.

26 декабря Минобороны рассказало о попытках ВСУ ударить по России ракетами Storm Shadow. Силам противовоздушной обороны удалось перехватить семь таких ракет.