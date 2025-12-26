В Норвегии запретили гипоксические маски после смерти биатлониста-чемпиона

В Норвегии запретили гипоксические маски после смерти биатлониста Баккена

Норвежская ассоциация биатлона запретила спортсменам использование гипоксических масок после гибели биатлониста Сильверта Баккена. Об этом сообщает NRK.

​

Исполняющая обязанности генсека организации Эмили Нордскар заявила, что в преддверии Рождества всем атлетам направили указание немедленно прекратить применение устройств для имитации высоты до особого распоряжения. Она отметила, что такие маски должны использоваться строго по рекомендациям Олимпийского комитета.

23 ноября Баккен умер в возрасте 27 лет. Спортсмен был найден мертвым в гостиничном номере в Италии. У спортсмена была маска, ограничивающая приток кислорода для тренировок.

Баккен — трехкратный чемпион Европы. На этапах Кубка мира он выиграл одну гонку, а в сезоне-2021/2022 стал победителем общего зачета Кубка мира в масс-старте.