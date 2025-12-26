В России назвали способ защиты приграничных районов от провокаций ВСУ в праздники

Военный эксперт Кнутов: Блокировочная зона защитит приграничные регионы от ВСУ

Блокировочная зона защитит приграничные регионы России от провокаций ВСУ в праздники. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его словам, основной целью ударов ВСУ по гражданским объектам является недовольство населения. Помимо того, по ним проще наносить удары, так как они менее прикрыты, чем военные объекты.

«Этот вопрос можно решить только одним путем — создать блокировочную зону. То есть нужно отодвигать не границу, нужно отодвигать линию боевого соприкосновения от границы в Харьковскую область минимум на 100 километров», — сказал эксперт.

Он также отметил, что это является сложной задачей, но решаемой.

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Россию 77 дронами. Больше всего беспилотников — 34 — уничтожили над территорией Волгоградской области. Помимо этого, БПЛА сбивали над Ростовской, Калужской, Белгородской и Воронежской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.