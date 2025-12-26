Реклама

Экономика
14:31, 26 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России разглядели плюс в ожидаемом резком снижении авторынка

Алтухов: Снижение авторынка России может оказать благоприятный эффект на отрасль
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Прогнозируемое снижение объема продаж автомобилей в России по итогам 2025 года может позволить производителям и дилерам работать в более предсказуемых условиях, что повысит конкуренцию на рынке, считает член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Уходящий год был непростым в экономическом плане, в том числе и в автомобильной отрасли. Но снижение объемов здесь прогнозируемое. Произошла закономерная коррекция после искусственно подпитываемого бума. Мы можем обоснованно предположить, что коррекция рынка может иметь и оздоровительный эффект», — сказал Алтухов.

Снижение «ажиотажного накала» позволит производителям и дилерам работать в более предсказуемых условиях, считает депутат. В результате усилится конкуренция, что может подтолкнуть компании к реальному повышению качества, сервиса и разработке более привлекательных моделей, добавил он.

«Государство и бизнес могут сконцентрироваться не на количественных показателях любой ценой, а на структурном развитии отрасли — развитие электромобилей и гибридов, водородных технологий, экспортного потенциала», — подытожил Алтухов.

Ключевая задача для отрасли и государства сейчас — не удержание объема продаж на пиковых значениях, а обеспечение устойчивого развития в новых, более сложных макроэкономических условиях, пояснил он.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил о том, что по итогам 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей в России сократятся на 19 процентов в сравнении с прошлогодним показателем. Совокупные объемы реализации на внутреннем рынке, по оценке заместителя главы правительства, составят порядка 1,45 миллиона автомобилей. Речь идет о суммарных продажах во всех сегментах. Что касается сектора легковушек, то в нем спад окажется чуть ниже, в районе 16 процентов, констатировал Мантуров.

