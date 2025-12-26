Реклама

19:11, 26 декабря 2025

В России высказались о предложении провести выборы на Украине онлайн

Депутат Журова: Есть вопросы к честности онлайн-системы голосования на Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Дистанционное голосование уже давно оправдало себя в России и может хорошо показать себя на Украине, если будет обеспечена честность и прозрачность процесса, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своей оценкой она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил рабочей группе по организации выборов на Украине проработать возможность их проведения как в офлайн, так и в онлайн-формате. Он добавил, что онлайн-формат необходим в том числе для организации голосования внутренних беженцев, которые выехали из восточных районов страны.

«Электронное голосование, в принципе, успешно себя зарекомендовало. А вот вопрос, есть ли у них такие ресурсы, как мы делали, которые бы обеспечивали защиту данных? Мы-то все-таки экспериментировали, мы же не сразу перешли к такому формату. И результат у нас достоверный. К их уровню коррупции возникают вопросы, но я не хочу критиковать или говорить, что это неправильно», — прокомментировала Журова.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Об этом заявил Давид Арахамия.

