В России заявили о серьезных претензиях к Австрии

Посол Грозов: Россия имеет большие претензии к Австрии из-за визовых ограничений

Россия имеет серьезные претензии к Австрии из-за визовых ограничений, которые препятствуют участию российских представителей в международных мероприятиях. Об этом заявил посол России в Вене Андрей Грозов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что это являются нарушением обязательств, вытекающих из международно-правовых документов относительно размещения в Вене международных организаций, включая ОБСЕ.

«Мы неоднократно заявляли о пагубности использования визового "рычага" как препятствия для присутствия российских дипломатов, общественников и экспертов на мероприятиях австрийской площадки», — указал дипломат.

Он подчеркнул, что подобные действия неприемлемы и усложняют работу международных организаций, базирующихся в Вене.

Ранее Грозов сообщил, что российское посольство в Австрии не получало уведомлений от властей о введении ограничений на передвижение российских дипломатов.