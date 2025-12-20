Посол высказался об ограничениях на передвижение российских дипломатов в Австрии

Посол РФ Грозов: Нет информации об ограничении передвижения дипломатов в Австрии

Посольство России в Австрии не получало уведомлений от властей о введении ограничений на передвижение российских дипломатов. Об этом заявил новый посол РФ в Вене Андрей Грозов, пишет РИА Новости.

«Исходим из того, что на данный момент новых ограничений нашей работы австрийскими властями введено не было», — сказал он.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что нужно серьезно отнестись к опасениям Бельгии по вопросу использования замороженных активов России. Политик подчеркнул, что все действия должны происходить на правовой основе и в предложении Еврокомиссии это условие соблюдается.

До этого министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что устойчивый мир на Украине возможен только при ее полном суверенитете и территориальной целостности.