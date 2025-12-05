Австрия озвучила обязательные условия для мира на Украине

Устойчивый мир на Украине возможен только при ее полном суверенитете и территориальной целостности. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, ее цитирует «Газета.Ru».
Она подчеркнула, что прочный мир должен быть справедливым и долговременным. По словам главы внешнеполитического ведомства, необходимо сделать так, чтобы у Киева была способность к самообороне, а также возможность восстановить разрушенные города и «перспективы для граждан на мирную жизнь».
Европейские страны не хотят жить в мире, где действует только «право сильнейшего», поэтому Австрия выступает исключительно за «силу права», добавила Майнль-Райзингер.
Ранее президент Финляндии Алексндр Стубб допустил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине вряд ли будет соответствовать всем условиям «справедливого мира», каким его видят в Европе.