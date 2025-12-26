Реклама

Бывший СССР
04:58, 26 декабря 2025Бывший СССР

В США предложили добавить в мирный план по Украине еще один пункт

Уилайто: В мирном плане должен быть пункт о вине Киева в убийствах в Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

В мирный план по Украине необходимо добавить пункт о признании Киевом ответственности за массовое убийство мирных жителей в Одессе в 2014 году. С таким призывом выступил американский правозащитник и координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что документ должен содержать положение об ответственности украинского правительства за политические репрессии, которые оно и его сторонники устраивали в отношении тех, кто выступал против госпереворота в 2014 году.

«Эта ответственность должна распространяться на убийство более чем 40 мирных жителей в Одессе 2 мая 2014 года», — считает активист.

Он также отметил, что украинский конфликт начался именно тогда, а не в 2022 году. По словам Уилайто, после переворота страну возглавил политик, «который опирался на военизированные фашистские организации для удержания власти».

Ранее Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Проект документа содержит 20 пунктов. В их числе предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении; увеличение численности украинской армии в мирное время до 800 тысяч человек; обмен пленными в формате «все на всех» и проведение выборов в стране.

