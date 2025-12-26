Реклама

Мир
14:56, 26 декабря 2025Мир

В США раскрыли детали переговоров с Дмитриевым и Умеровым в Майами

Axios: Переговоры с Дмитриевым и Умеровым были позитивными и конструктивными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Переговоры со спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами были «позитивными и конструктивными». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Мы продвинулись настолько далеко, насколько это было возможно, в переговорах с русскими и украинцами. За последние две недели мы добились большего прогресса, чем за весь прошлый год. Мы хотим забить гол. Мы движемся в правильном направлении», — сказал высокопоставленный представитель США.

По словам официальных лиц обеих стран, большинство элементов сделки были согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от Вашингтона и Европы.

Источник также подтвердил, что США готовы направить гарантию безопасности, с текстом, основанным на статье 5 НАТО, в Сенат для ратификации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва проанализировала информацию, полученную от Дмитриева по итогам поездки в Майами. «Условлено продолжать диалог», — сказал он.

