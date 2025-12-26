Реклама

В США увидели хороший знак во встрече Трампа с Зеленским

Axios: Встреча Трампа с Зеленским указывает на прогресс в мирных переговорах
Варвара Кошечкина
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая может состояться в ближайшее время, указывает на прогресс в мирных переговорах. Об этом сообщает портал Axios.

«Встреча свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах», — считает автор публикации.

Как утверждает портал, о прогрессе в переговорах свидетельствуют заявления Трампа, который планировал встречу с Зеленским только при условии, что сделка близится к завершению.

Ранее Владимир Зеленский объявил о встрече с Трампом по итогам переговоров в Майами 21–22 декабря. Как утверждает политик, «многое может решиться до Нового года». Сообщается, что встреча, вероятнее всего, пройдет 28 декабря.

