Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:19, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

Бывшая жена Диброва высказалась о скандальном видео с ширинкой

Диброва заявила, что видео с расстегнутой ширинкой было снято во время развода
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина прокомментировала видео, на котором он запечатлен с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Об откровенном ролике она высказалась в интервью журналистке Ксении Собчак, запись которого доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

По словам Дибровой, скандальный ролик с телеведущим был снят летом, когда они были в процессе развода. «Я, зная Диму очень хорошо, понимаю, что там происходило и что там он себе или [кому-то еще] пытался доказать этим. Он был действительно в нестабильном психическом состоянии. (...) Я не понимаю, кто это снял, как это произошло, где он находился, но при мне такого никогда не было», — заявила она.

Видео с Дибровым показал канал РЕН ТВ в выпуске проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых» 9 ноября. В ролике ведущий и его спутница вышли из машины у дома, в котором, предположительно, проходила секс-вечеринка. Сам ведущий позднее заявил, что просто забыл застегнуть ширинку. Он также отметил, что авторы ролика его шантажировали.

О том, что Дибровы собираются развестись после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Позднее эту информацию подтвердили их адвокаты. Друг семьи рассказал, что Полина Диброва уже некоторое время ведет отдельную личную и профессиональную жизнь. Суд расторг их брак в конце сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны 70 сектантов, молящихся за Зеленского и победу ВСУ. Среди них оказались преподаватели вузов и школ

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Названо условие для коллапса на рынке жилья в России

    Смеховой стало плохо после новостей о Вере Алентовой

    Зеленский заявил о готовности вынести на референдум весь мирный план при одном условии

    Названы возможные сроки появления в России исламского банка

    Алена Водонаева без бюстгальтера снялась в примерочной

    Работавший с Соловьевым блогер похвалил Дудя

    Назван самый тревожный российский город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok