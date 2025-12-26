Бывшая жена Диброва раскрыла подробности развода

Бывшая жена Диброва Полина заявила, что при разводе забрала кофемашину

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина раскрыла подробности развода. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, запись их разговора доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Диброва заявила, что при разводе оставила телеведущему дом и переехала в съемное жилье. «Дом — это все, что у него есть после меня и детей. Он всю жизнь работал на телевидении, очень много работал. Я понимала, что если я сейчас еще начну делить с Димой имущество, то это будет прямо для него катастрофично», — объяснила она и уточнила, что при этом забрала личные вещи, в том числе кофемашину.

На вопрос Собчак о том, платит ли ведущий алименты, Диброва ответила положительно.

О том, что Дибровы решили развестись после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Инициатором расставания стала Полина. Она призналась, что начала испытывать чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику, который на тот момент тоже был женат. И Товстики, и Дибровы развелись в конце сентября. При расставании с супругой Товстик оставил жене дом, но забрал кофемашину и рояль.

Дибров женился на модели Полине Наградовой, которая моложе его на 30 лет, в 2009 году. У пары родилось трое детей.