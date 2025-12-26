Захарова показала подарок от Владимира Путина

Захарова опубликовала фото шкатулки, подаренной Владимиром Путиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию шкатулки, которую ей подарил президент России Владимир Путин. Дипломат показала подарок в своем Telegram-канале.

На фотографии видно подарочную коробку со словами «Москва» и «Кремль» и саму шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. Рядом с подарком лежит карточка с подписью «Владимир Владимирович Путин» и, вероятно, конверт, который адресован «М. В. Захаровой».

Ранее стало известно, что Владимир Путин отправил Захаровой телеграмму с поздравлением с юбилеем. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков также поздравил дипломата.

