Мир
09:15, 26 декабря 2025Мир

Захарова показала подарок от Владимира Путина

Захарова опубликовала фото шкатулки, подаренной Владимиром Путиным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Мария Захарова»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию шкатулки, которую ей подарил президент России Владимир Путин. Дипломат показала подарок в своем Telegram-канале.

На фотографии видно подарочную коробку со словами «Москва» и «Кремль» и саму шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. Рядом с подарком лежит карточка с подписью «Владимир Владимирович Путин» и, вероятно, конверт, который адресован «М. В. Захаровой».

Ранее стало известно, что Владимир Путин отправил Захаровой телеграмму с поздравлением с юбилеем. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков также поздравил дипломата.

