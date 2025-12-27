Реклама

Силовые структуры
18:02, 27 декабря 2025Силовые структуры

Бастрыкин затребовал доклад о расправе из-за зарплаты на стройке Москвы

Бастрыкин затребовал доклад об убийстве из-за зарплаты на стройке Москвы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расправе над рабочим на стройке в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Дело расследуется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В соцсетях сообщалось, что в Москве на стройке из-за зарплаты между рабочими произошел конфликт, во время которого один из них нанес другому удар колото-режущим предметом. Потерпевший не выжил.

Ранее сообщалось, что в Туве на школьника напали с ножом во время новогодней елки.

