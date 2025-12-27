Реклама

09:57, 27 декабря 2025

Более полусотни стран осудили Израиль за одно решение

Более 50 стран осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Igal Shkolnik / Shutterstock / Fotodom  

Более 50 стран осудили решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать независимость Сомалиленда от Сомали. Об этом говорится в сообщении МИД Египта после разговора главы ведомства с представителями Турции, Сомали и Джибути.

«Признание независимости представляет собой опасный прецедент и угрозу международному миру и безопасности», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Помимо Турции, Сомали, Джибути и Египта, ряд других африканских и ближневосточных стран осудил решение Нетаньяху признать Сомалиленд.

Сомалиленд до решения Тель-Авива считался непризнанным государством, которое пыталось добиться признания своей независимости с 1991 года. Однако это не первое внешнее взаимодействие Харгейсы. До этого Сомалиленд заключил меморандум о взаимопонимании с соседней Эфиопией, Аддис-Абеба может создать военную базу на своей территории частично признанного государства.

Накануне Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль официально признал Сомалиленд независимым и суверенным государством. «Это решение соответствует духу Авраамовых соглашений, подписанных по инициативе президента [США Дональда] Трампа», — заявил глава израильского кабмина.

