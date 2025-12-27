Депутат Рады предупредил Трампа о новом хитром плане Зеленского

Депутат Дмитрук: Трампу следует прекратить контакты с Зеленским

Президенту США Дональду Трампу необходимо прекратить все контакты с Владимиром Зеленским. С таким призывом выступил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

«Дональду Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если такая встреча вообще состоится», — отметил политик.

По словам депутата, американский лидер не должен оказывать главе киевского режима никакие знаки внимания, пожимать ему руку или пытаться продемонстрировать близость.

Ранее сам Дональд Трамп в интервью западным СМИ рассказал, что Владимир Зеленский ничего не имеет, пока США это не одобрят. Также выяснилось, что глава Белого дома отнесся к предложенному украинским лидером мирному плану из 20 пунктов без особого энтузиазма и не спешит поддерживать его предложение.

До этого Зеленский рассказал, что США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продлить их.