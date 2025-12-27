Реклама

Бывшая жена Гордона высмеяла его женитьбу на 23-летней художнице

Бывшая жена телеведущего Гордона Екатерина высмеяла его новую женитьбу
Екатерина Гордон

Екатерина Гордон. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бывшая жена телеведущего Александра Гордона, юрист Екатерина Гордон, высмеяла его женитьбу на 23-летней художнице Алине. Об этом она высказалась в сторис Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гордон заявила, что узнала о новом браке бывшего мужа от журналистов. По словам юриста, она думала, что ведущий все еще женат на пятой супруге — арфистке Софии Каландадзе.

«Саша, что там дальше будет? [Брак] с балериной, работницей Эрмитажа? Господи, если есть какая-то проблема, если ты попал в плен к брачным аферистам, моргни. (...) Живут же люди!» — поиронизировала она.

Ранее коллега Гордона по программе «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская раскрыла подробности его свадьбы. Она рассказала, что событие отметили в узком кругу.

О том, что Гордон женится на 23-летней художнице Алине, стало известно 24 декабря. Для 61-летнего телеведущего этот брак стал шестым.

Гордон женился на Каландадзе в 2022 году, на момент свадьбы арфистке было 20 лет. О разводе пары не сообщалось. С Екатериной телеведущий состоял в браке с 2000 по 2006 годы.

