Киев остался без света после удара по энергетической инфраструктуре

Киев погрузился в темноту после удара Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в результате комбинированной атаки дронами и ракетами произошли взрывы на местной ТЭЦ, в городе блэкаут уже более 12 часов.

По данным Shot, удары пришлись на Киевскую ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую и Трипольскую ТЭЦ.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночного удара России. «Беспрецедентная атака на объекты критической инфраструктуры привела к временным разрушениям», — написал он.