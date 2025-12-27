Реклама

22:58, 27 декабря 2025

Киев остался без света

Киев остался без света после удара по энергетической инфраструктуре
Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев погрузился в темноту после удара Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в результате комбинированной атаки дронами и ракетами произошли взрывы на местной ТЭЦ, в городе блэкаут уже более 12 часов.

По данным Shot, удары пришлись на Киевскую ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую и Трипольскую ТЭЦ.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночного удара России. «Беспрецедентная атака на объекты критической инфраструктуры привела к временным разрушениям», — написал он.

