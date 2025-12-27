Реклама

Вице-премьер Украины рассказал о последствиях российского удара возмездия

Кулеба: Более 40 % домов в Киеве остались без света после ночных ударов России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Более 40 процентов домов в Киеве остались без света после ночного удара России. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Беспрецедентная атака на объекты критической инфраструктуры привела к временным разрушениям», — написал он.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что процесс восстановления электроснабжения может занять два-три дня.

Ранее последствия ночного удара оценил украинский лидер Владимир Зеленский. В ночь на 27 декабря Украину атаковали почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Также по стране выпустили 40 ракет, в том числе «Кинжалы».

В начале декабря глава Чечни Рамзан Кадыров назвал удары Вооруженных сил России ударами возмездия из-за атак украинских военных на Грозный.

