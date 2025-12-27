Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что Красная площадь будет недоступна для посетителей с 18:00 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года.

Исключение сделают для ГУМ-катка. Он будет работать в соответствии со своим расписанием.

Аналогичная мера действовала и в 2024 году. Красная площадь была закрыта для посетителей с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве будет снежный покров. По его словам, 31 декабря температура воздуха может составить от минус 1 до минус 6 градусов днем и от минус 3 до минус 8 градусов ночью.