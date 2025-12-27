Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:52, 27 декабря 2025Экономика

Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что Красная площадь будет недоступна для посетителей с 18:00 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года.

Исключение сделают для ГУМ-катка. Он будет работать в соответствии со своим расписанием.

Аналогичная мера действовала и в 2024 году. Красная площадь была закрыта для посетителей с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве будет снежный покров. По его словам, 31 декабря температура воздуха может составить от минус 1 до минус 6 градусов днем и от минус 3 до минус 8 градусов ночью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидер «Русского добровольческого корпуса» ликвидирован ударом дрона. Он был организатором нападения на брянские села

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Обманывающую участников СВО банду разоблачили в российском регионе

    В Якутии возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг

    Раскрыт гонорар и райдер уехавшего в США известного российского комика

    ВСУ трижды попытались прорваться в Купянск

    В России объяснили ракетный удар по семи энергообъектам Киева

    Зеленский оценил ущерб от ночного обстрела Украины

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям энергетики и ВПК Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok