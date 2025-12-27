Реклама

12:30, 27 декабря 2025

Мишустин назначил Татьяну Громову главой Роскадастра

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил руководителем Роскадра Татьяну Громову. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Известно, что ранее Громова работала на различных должностях в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского края и Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Красноярскому краю. Кроме того, она занимала должность заместителя руководителя Роскадра, занималась координацией работы территориальных органов компании в ДФО и ПФО. Также Громова является кандидатом экономических наук.

Ранее Мишустин заявил, что за три последних года российский валовой внутренний продукт прирастет почти на десять процентов.

Также Мишустин подписал распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период — до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период.

