Мужчина пошел в туалет и обнаружил в унитазе крупную змею

В Малайзии мужчина нашел питона в туалете парикмахерской. Об этом сообщает издание The Star.
Инцидент произошел в регионе Лабуан. Когда пострадавший поднял крышку унитаза, внутри обнаружилась крупная змея. «Повезло, что она не напала», — позже признался он.
Питона извлекли спасатели, которые вскоре прибыли по вызову. Пойманное пресмыкающееся передали органам, отвечающим за охрану окружающей среды.
Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Ранее сообщалось, что житель Таиланда стал жертвой нападения трехметрового питона в собственном туалете. Змея вцепилась ему в гениталии.