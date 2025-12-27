На Украине признали необходимость переговоров с Россией

Глава ГУР Кирилл Буданов признал необходимость переговоров с Россией

Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что переговоры с Россией необходимы. Об этом он высказался в интервью изданию «Общественное», видео опубликовано на YouTube-канале.

Буданов подчеркнул, что диалог с Москвой нужен для урегулирования конфликта на Украине. «Переговорный процесс нужен и без этого не обойдется, он необходим», — отметил он.

Ранее Буданов назвал февраль 2026 самым благоприятным периодом для мира. «Потому что, рассчитывая, это самый приятный период как для России, так и для Украины. Для того, чтобы чего-то достигнуть», — сказал он.