Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:28, 27 декабря 2025Бывший СССР

На Украине признали необходимость переговоров с Россией

Глава ГУР Кирилл Буданов признал необходимость переговоров с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что переговоры с Россией необходимы. Об этом он высказался в интервью изданию «Общественное», видео опубликовано на YouTube-канале.

Буданов подчеркнул, что диалог с Москвой нужен для урегулирования конфликта на Украине. «Переговорный процесс нужен и без этого не обойдется, он необходим», — отметил он.

Ранее Буданов назвал февраль 2026 самым благоприятным периодом для мира. «Потому что, рассчитывая, это самый приятный период как для России, так и для Украины. Для того, чтобы чего-то достигнуть», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин озвучил перспективы ВС России после освобождения Димитрова и Гуляйполя

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от россиянина

    Силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве

    На Украине признали необходимость переговоров с Россией

    Во Франции вновь призвали перестать спонсировать Украину

    Скончался бывший посол России в Кувейте, Турции, Израиле

    Украинцы начали массово покидать страну

    В Минобороны рассказали о попытке ВСУ спастись бегством из населенного пункта в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok