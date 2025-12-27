Реклама

07:28, 27 декабря 2025

На Украине заявили об ожидании жестких условий от Трампа

Соскин: Трамп на встрече может заставить Зеленского пойти на переговоры с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече может заставить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Вполне возможно, что он [Трамп] Зеленскому скажет, что, знаешь, друг, ты давай уже как-то иди на убой», — сказал он. Соскин подчеркнул, что главе Белого дома все сложнее выстраивать мирный процесс из-за президента Украины. По его мнению, американский лидер поставит Зеленскому «очень жесткие условия».

Ранее Зеленский сообщил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов. Он добавил, что обсудит с Трампом на предстоящей встрече гарантии безопасности для Киева.

Кроме того, украинский президент добавил, что надеется согласовать со своим американским коллегой прекращение украинского конфликта.

